Кличко: Все спекуляции вокруг Усика - от лукавого

Виталий Кличко прокомментировал победу Александра Усика в Москве.

Легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе, который проходил в Москве.

"Усик поехал в Москву, выиграл и заставил в центре Москвы прозвучать победный гимн Украины и подняться победный флаг Украины. Это - сухой остаток; все остальное, все спекуляции - от лукавого.

Самый большой соперник в любом из боев - не твой соперник, а ты сам, насколько ты психологически справишься с давлением. Не будем забывать, что он поехал в не очень дружественную обстановку, и практически весь зал болел против Усика.

Александр очень грамотно подошел к этому поединку. Усик психологически подошел к этому поединку на 100%, сделал грамотный поединок, использовал длину рук и колоссально красивую работу ног, не дал Гассиеву ни одного шанса использовать его сильные стороны", — сказал Кличко в эфире Радио НВ.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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