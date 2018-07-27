Гассиев ответил тем, кто проиграл деньги на его поражении

Мурат Гассиев признался, что не знает, что почувствовали люди в момент его поражения.

Российский боксер Мурат Гассиев после поражения от Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии вернулся домой в Осетию, где среди прочих вопросов ответил тем, кто проиграл деньги, поставив на его победу над Усиком.

"Я не азартный человек, даже в карты играть не умею, поэтому не знаю, что почувствовали люди в момент моего поражения. Приятно, что люди переживали, поддерживали. Не хотелось их подводить, но это спорт. Жизнь на этом не заканчивается", - отметил Гассиев.

Ранее Александр Усик рассказал, как на него повесили четыре чемпионских пояса.

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