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Гассиев ответил тем, кто проиграл деньги на его поражении

Комментариев: 2
Мурат Гассиев признался, что не знает, что почувствовали люди в момент его поражения.
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
K2 Promotions

Российский боксер Мурат Гассиев после поражения от Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии вернулся домой в Осетию, где среди прочих вопросов ответил тем, кто проиграл деньги, поставив на его победу над Усиком.

"Я не азартный человек, даже в карты играть не умею, поэтому не знаю, что почувствовали люди в момент моего поражения. Приятно, что люди переживали, поддерживали. Не хотелось их подводить, но это спорт. Жизнь на этом не заканчивается", - отметил Гассиев.

Ранее Александр Усик рассказал, как на него повесили четыре чемпионских пояса.

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.07.2018, 20:50
Оценка:  -1
гость
20.34 Ты уважаемый говори по делу. а то ты всем изрядно надоел. и не нужно чесать языком чего никогда нет. а то придется с тобой по другому разговаривать.могут пострадать другие лица..
ВоблаВологда  (аноним)  27.07.2018, 20:34
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Матом они тебя крыли, сынок, отборным русским матом. Могли бы и порвать на сувениры с похмелья. Народ ведь дремучий, дикий))))).
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