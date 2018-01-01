Паркер - Уайт: прогноз и ставки букмекеров на бой
Букмекеры считают Джозефа Паркера фаворитом в противостоянии с Дилианом Уайтом.
Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) встретится с первым номером рейтинга WBC британцем Диллиан Уайтом (23-1, 17 КО).
По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является Джозеф Паркер.
Так, на победу Паркера компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,8. На успех Уайта коэффициент – 2,1. Ничья в данном противостоянии оценивается в 21,0.
Напомним, бой Джозеф Паркер – Диллиан Уайт состоится 28 июля в Лондоне..
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