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Паркер - Уайт: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Букмекеры считают Джозефа Паркера фаворитом в противостоянии с Дилианом Уайтом.
Диллиан Уайт - Джозеф Паркер
Диллиан Уайт - Джозеф Паркер

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) встретится с первым номером рейтинга WBC британцем Диллиан Уайтом (23-1, 17 КО).

По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является Джозеф Паркер.

Так, на победу Паркера компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,8. На успех Уайта коэффициент – 2,1. Ничья в данном противостоянии оценивается в 21,0.

Напомним, бой Джозеф Паркер – Диллиан Уайт состоится 28 июля в Лондоне..

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Теги: Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, бокс
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