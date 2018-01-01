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Майки Гарсия - Роберт Истер: видео битвы взглядов

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Майки Гарсия и Роберт Истер провели битву взглядов перед объединительным боем в легком весе.
Майки Гарсия - Роберт Истер
Майки Гарсия - Роберт Истер

Чемпион мира по версии WBC в легком весе 30-летний Майки Гарсия (38-0, 30 КО) и чемпион мира по версии IBF 27-летний Роберт Истер (21-0, 14 КО) встретились на пресс-конференции перед очным поединком, который состоится уже 28 июля в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Оба боксера заявили, что победа сделает кого-то из них лучшим легковесом мира и это при том, что чемпионом в их же весе является украинец Василий Ломаченко.

После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов:

Напомним, бой Майки Гарсия - Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

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Теги: Майки Гарсия, Роберт Истер, бокс
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