Гарсия и Истер уверены, что они лучше Ломаченко

Майки Гарсия и Роберт Истер дали пресс-конференцию перед очным боем.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе 30-летний Майки Гарсия (38-0, 30 КО) и чемпион мира по версии IBF 27-летний Роберт Истер (21-0, 14 КО) встретились на пресс-конференции перед очным поединком, который состоится уже 28 июля в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Оба боксера уверены, что победа сделает кого-то из них лучшим легковесом мира и это при том, что чемпионом в их же весе является украинец Василий Ломаченко.

"Я и Роберт - единственные небитые чемпионы в дивизионе. Поэтому считаю, что победитель нашего боя автоматически становится лучшим легковесом мира", - заявил Гарсия перед боем.

"Что вы все носитесь с этим Гарсиа? Кого он, побил? Единственное большое имя в его рекорде — это Эдриен Броунер. Вот увидите, я ему задам ту еще задачку. Согласен только лишь с тем, что победитель нашего боя станет лучшим бойцом дивизиона", - считает Истер.

Напомним, бой Майки Гарсия - Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

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