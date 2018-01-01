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Гарсия - Истер: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Букмекеры считают Майки Гарсию фаворитом в противостоянии с Робертом Истером.
Гарсия - Истер: прогноз и ставки букмекеров на бой
Гарсия - Истер: прогноз и ставки букмекеров на бой

Бывший чемпион мира в первом полусреднем месте и действительный обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в легком весе 30-летний Майки Гарсия (38-0, 30 КО) выйдет ринг против чемпиона мира по версии IBF 27-летнего Роберта Истера (21-0, 14 КО).

По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является американец Майки Гарсия.

Так, на победу Гарсии компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,07. На успех Истера коэффициент – 7,5. Ничья в данном противостоянии оценивается в 26,0.

Напомним, бой Майки Гарсия - Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

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Теги: Майки Гарсия, Роберт Истер, бокс
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