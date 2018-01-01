Паркер: Хочу одержать зрелищную победу, чтобы получить реванш с Джошуа

Джозефф намерен выиграть бой досрочно.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефф Паркер рассказал, какую цель преследует в предстоящем поединке против Диллиана Уайта.

“Я здесь, чтобы наносить урон. В поединке с Джошуа я был недостаточно агрессивен, и теперь я усвоил урок. Я пришел сюда с плохими намерениями. Я хочу причинять людям боль. Так уж вышло, что мы находимся в опасном бизнесе и боли здесь не избежать.

Победа это хорошо, но мне необходимо доминировать и показать, что я действительно лучший. Я хочу идти на риск. Аккуратный бокс заставит людей думать, что я не готов к бою за пояса. Я иду на войну, что бы одержать зрелищную победу и получить реванш с Джошуа. Мы должны показать драматический поединок, и тогда, возможно, победитель получит желаемого соперника”,- цитирует Паркера BoxingScene.

Напомним, что бой Паркера против Уайта состоится в воскресенье, 28 июля.

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