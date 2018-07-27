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Хирн: Все, что осталось сделать Уайлдеру – подписать бумаги

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Промоутер Джошуа призвал Уайлдера поскорее решить вопрос с организацией поединка.
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, являющийся промоутером чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, заявил, что контракт на бой с Уайлдером уже выслан и теперь дело за американцем.

“C нашей стороны контракт был подписан еще на прошлой неделе в Нью-Йорке. Контракт, в котором прописано все, о чем они просили, уже выслан менеджеру Уайлдера. Все, что мы от них ждем – поставить подпись. Деонтей, давай подписывай контракт, и дело сделано. Бой, которого ты так хотел, состоится. Подписывай бумаги и высылай обратно”, – цитирует промоутера BoxingScene.

Недавно менеджер Уайлдера заявил, что им не приходил подписанный контракт.

Напомним, что ближайшим поединком Джошуа станет защита титулов против Поветкина.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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Peyot    27.07.2018, 14:25
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Peyot
не пойму кто из них врет... но походу они уже по три раза одно и тоже пишут что все все подписали опоненту выслал потом опонент пишет тоже самое мол пописал выслал.... ребята давайте за 0,5% от суммы вашего контракта + перелеты я лично возьму у одного из вас подписаный документ и подпишу у другого!
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