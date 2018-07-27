Хирн: Все, что осталось сделать Уайлдеру – подписать бумаги

Промоутер Джошуа призвал Уайлдера поскорее решить вопрос с организацией поединка.

Эдди Хирн, являющийся промоутером чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, заявил, что контракт на бой с Уайлдером уже выслан и теперь дело за американцем.

“C нашей стороны контракт был подписан еще на прошлой неделе в Нью-Йорке. Контракт, в котором прописано все, о чем они просили, уже выслан менеджеру Уайлдера. Все, что мы от них ждем – поставить подпись. Деонтей, давай подписывай контракт, и дело сделано. Бой, которого ты так хотел, состоится. Подписывай бумаги и высылай обратно”, – цитирует промоутера BoxingScene.

Недавно менеджер Уайлдера заявил, что им не приходил подписанный контракт.

Напомним, что ближайшим поединком Джошуа станет защита титулов против Поветкина.

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