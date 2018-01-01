Финал WBSS во втором среднем весе пройдет в Саудовской Аравии
Определился город, который примет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе.
Организаторы Всемирной боксерской суперсерии официально объявили, что финальный бой турнира во втором среднем весе между Каллумом Смитом и Джорджем Гроувзом пройдет 28 сентября в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Изначально Джидда должна была принять решающий поединок WBSS в первом тяжелом весе, однако после противостояние перенесли в Москву.
Напомним, Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.
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