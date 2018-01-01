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Финал WBSS во втором среднем весе пройдет в Саудовской Аравии

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Определился город, который примет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе.
В финале встретятся Джордж Гроувз и Каллум Смит
В финале встретятся Джордж Гроувз и Каллум Смит
WBSS

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии официально объявили, что финальный бой турнира во втором среднем весе между Каллумом Смитом и Джорджем Гроувзом пройдет 28 сентября в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Изначально Джидда должна была принять решающий поединок WBSS в первом тяжелом весе, однако после противостояние перенесли в Москву.

Напомним, Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: бокс, Всемирная боксерская суперсерия, Каллум Смит, Джордж Гроувз, WBSS, Джидда
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