Финал WBSS во втором среднем весе пройдет в Саудовской Аравии

Определился город, который примет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе.

В финале встретятся Джордж Гроувз и Каллум Смит WBSS

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии официально объявили, что финальный бой турнира во втором среднем весе между Каллумом Смитом и Джорджем Гроувзом пройдет 28 сентября в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Изначально Джидда должна была принять решающий поединок WBSS в первом тяжелом весе, однако после противостояние перенесли в Москву.

Напомним, Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.

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