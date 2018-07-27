Усик разговаривал с Гассиевым во время боя

Украинец поделился воспоминаниями о прошедшем финале Всемирной боксерской суперсерии.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что общался с Муратом Гассиевым во время финального поединка WBSS.

"Да, я разговаривал с ним. Когда он бил меня ниже пояса, в бедро или еще куда-то, я попросил его. Я сказал ему: "Мурат, зачем ты это делаешь? Не надо это делать". Он повел плечом и сказал: "Извини". Я не думаю, что это было намеренно. Но тем не менее я с ним разговаривал", – сказал украинец в интервью Boxing.ua

Ранее Александр Усик рассказал, как на него повесили четыре чемпионских пояса.

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