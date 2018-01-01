WBSS вспомнили о пророческих словах Усика

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв WBSS.

Организаторы WBSS напомнили Александру Усику о пророческих словах накануне старта турнира.

"Я с нетерпением жду, чтобы прибавить к своему поясу еще три, а также трофей легендарного Мохаммеда Али", – сказал Усик.

Пресс-служба суперсерии вспомнила о высказывание украинца, написав "Он знал!".

Напомним, что Усик перед стартом WBSS владел чемпионским поясом по версии WBO. Также в полуфинале с Майрисом Бриедисом Усик выиграл титул по версии WBC.

После победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее Беллью назвал главный недостаток Усика, а также заявил, что бой с Александром должен быть за все четыре пояса украинца.

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