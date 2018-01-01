WBSS вспомнили о пророческих словах Усика
Организаторы WBSS напомнили Александру Усику о пророческих словах накануне старта турнира.
"Я с нетерпением жду, чтобы прибавить к своему поясу еще три, а также трофей легендарного Мохаммеда Али", – сказал Усик.
Пресс-служба суперсерии вспомнила о высказывание украинца, написав "Он знал!".
🗣️ @usykaa knew...!#ThursdayThoughts #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/zNlnBPAQeB— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 26 июля 2018 г.
Напомним, что Усик перед стартом WBSS владел чемпионским поясом по версии WBO. Также в полуфинале с Майрисом Бриедисом Усик выиграл титул по версии WBC.
После победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Ранее Беллью назвал главный недостаток Усика, а также заявил, что бой с Александром должен быть за все четыре пояса украинца.
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