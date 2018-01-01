Экс-чемпион WBO: Если Беллью захочет бой с Усиком, он знает, как победить

Джони Нельсон считает уверяет, что Тони Беллью победит Александра Усика.

Бывший обладатель чемпионского пояса по версии WBO, защитивший титул 13 раз, Джони Нельсон уверяет, что если бой Тони Беллью и Александра Усика состоится, то победу одержит британец.

"Если бой Усик – Белью состоится, то я поставлю на британца. Если он примет этот вызов, то точно знает, как победить. Я знал, что Усик выиграет турнир еще перед началом, но если Белью говорит, что хочет этого боя, то он знает как одержать победу.

Если этот поединок состоится, то Белью точно знает, как победить. Он не выйдет в ринг просто, чтобы заработать денег, он выйдет побеждать", – сказал Нельсон в комментарии iFL.tv.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре. Также британец заявил, что бой с Усиком будет последним в его карьере.

Ранее Беллью назвал главный недостаток Усика, а также заявил, что бой с Александром должен быть за все четыре пояса украинца.

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