Промоутер: Усик достиг того, чего не удалось Головкину за последние 6 лет

Том Леффлер заявил, что теперь Усик сам может выбирать пути развития своей карьеры.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о перспективах своего подопечного.

"По моему убеждению, эта победа вознесла Усика в элиту бокса. Теперь его место рядом с такими величинами как Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. Дело только в победе, но и благодаря его невероятному выступлению в финальном поединке против Гассиева.

Считаю, эта победа открыла перед ним все двери. У него есть из чего выбирать: он может вернуться в США на телеканал НВО или встретиться в Британии с Тони Беллью.

Усик сейчас единственный абсолютный чемпион мира в профессиональном боксе. За один турнир он достиг того, чего не удалось Головкину за последние 6 лет. Мы очень ценим это достижение и теперь пришло время пожинать плоды тяжелых трудов.

Александр заработал много денег на WBSS и теперь может провести несколько защит, чтобы просто повысить свой статус. Все зависит от того, действительно ли он хочет сразиться с Беллью. Если Тони хочет драться в супертяжелом весе, Усик поднимется в эту категорию и они встретятся там, если британец хочет побороться за четыре чемпионских пояса, значит бой пройдет в тяжелом дивизионе", - цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре.

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