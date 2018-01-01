Шелестюк бросил вызов Хорну

Украинец Тарас Шелестюк хочет провести бой против австралийца Джеффа Хорна.

Украинcкий боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк бросил вызов бывшему чемпиону мира по версии WBO Джеффу Хорну.

"Шелестюк – Хорн. Давай сделаем это, чемпион", – написал украинец в Instagram-Stories.

Напомним, что свой последний бой Тарас провел в начале прошлого лета, победив нокаутом мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

В свою очередь Хорн не так давно потерпел первое поражение в карьере, проиграв Теренесу Кроуфорду и лишился чемпионского пояса по версии WBO.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!