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Усик: "Батя в здании"? Это привет Анатолию Ломаченко

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Александр Усик рассказал, как на него повесили четыре чемпионских пояса.
Александр Усик и Анатолий Ломаченко
Александр Усик и Анатолий Ломаченко
sport-express.ru

Абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что означали его слова "Бам! Батя в здании" после победы над Муратом Гассиевым в финале WBSS.

"Поединок закончился, начали обвешивать поясами. Я выдохнул и понял, что тяжело. Понял, что надо быстренько пофоткаться и всем раздать, чтобы стоять свободно. Тяжело – тут висит, здесь застегнули.

"Батя в здании"? Анатолий Николаевич был в здании. Это был привет ему", – сказал Усик в интервью Boxing.ua.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. В углу ринга украинцу помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.

Ранее Усик рассказал о своей подготовке к бою с Гассиевым, которая проходила за закрытыми дверьми

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Теги: бокс, Александр Усик, WBSS, Анатолий Ломаченко, Мурат Гассиев
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