На бой Усик – Гассиев продали билетов на 3 млн долларов
Финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который проходил в Москве, выручил порядка 3 миллионов долларов на продаже билетов. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Бой Мурата (с Александром Усиком – прим.ред.) стал кассовым. Выручка за билеты превысила 200 миллионов рублей (более 3 млн. долларов – прим.ред.). И это с учетом, что 10 тысяч билетов (из 30 тысяч) мы не продавали, а отдали на благотворительность", – приводит слова функционера издание Р-Спорт.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Ранее Усик рассказал о своей подготовке к бою с Гассиевым, которая проходила за закрытыми дверьми.
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