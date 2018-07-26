Переключиться на мобильную версию

На бой Усик – Гассиев продали билетов на 3 млн долларов

Комментариев: 4
По слова генсека Федерации бокса России 10 тысяч билетов на бой Усик – Гассиев были отданы на благотворительность.
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев
k2ukraine.com

Финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который проходил в Москве, выручил порядка 3 миллионов долларов на продаже билетов. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. 

"Бой Мурата (с Александром Усиком – прим.ред.) стал кассовым. Выручка за билеты превысила 200 миллионов рублей (более 3 млн. долларов – прим.ред.). И это с учетом, что 10 тысяч билетов (из 30 тысяч) мы не продавали, а отдали на благотворительность", – приводит слова функционера издание Р-Спорт.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее Усик рассказал о своей подготовке к бою с Гассиевым, которая проходила за закрытыми дверьми

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  26.07.2018, 18:15
Оценка:  0
pусский
Тухлая Селёдка, я тебе сам настучу по ебальнику, ты заёб писдеть не по делу!
ВоблаВологда  (аноним)  26.07.2018, 17:35
Оценка:  +1
ВоблаВологда
На России так постоянно происходит. Получают по ипальнику российские бойцы, а Москва еще за это бьющим деньги платит))). Сначала Поветкину настучали по голове, теперь Гассиеву. Все нармальна)))). Но вы держитесь там, за член)))).
pусский  (аноним)  26.07.2018, 17:02
Оценка:  -1
pусский
Какая-то ху йня, затраты составили 13 миллионов, кто возместит остальные бабки? Вальцман?
гость  (аноним)  26.07.2018, 16:52
Оценка:  -1
гость
вот где собака зарыта! Одни деньги зарабатывают - другие скачут на майданах и памятники валят!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь