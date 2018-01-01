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Ортис: Я снова хочу бой с Уайлдером

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Бывший претендент на пояс чемпиона мира хочет реванш.
Луис Ортис
Луис Ортис
boxingscene.com

Супертяж Луис Ортис, чье единственное поражение в профессиональной карьере состоялось в бою против Деонтея Уайлдера, хочет взять реванш.

“Все дороги ведут к реваншу против Уайлдера. У нас есть нерешенный вопрос, и это терзает меня, словно кинжал, застрявший в моем сердце. Боль, которую я переживаю, растет с каждым днем.

Я снова хочу бой с Уайлдером. Каждый мой поединок – это подготовка к реваншу. Я хочу реванш с Деонтеем – это все, что я могу сказать”, – цитирует Ортиса BoxingScene.

Ближайший бой Ортиса пройдет 28 июля в андеркарте чемпионского поединка Роберта Истера и Майки Гарсии.

Ранее Луис заявил, что если бой Уайлдер – Джошуа состоится, то американец нокаутирует британца.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер
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