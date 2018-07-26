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Беллью: Бой с Усиком должен быть за четыре пояса, иначе в нем нет смысла

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Тони Беллью считает, что сможет нокаутировать Александра Усика.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британец Тони Беллью заявил, что намерен драться с Александром Усиком в первом тяжелом дивизионе, а на кону должны стоять все чемпионские пояса украинца.

"Это должен быть бой за четыре пояса, иначе в этом нет смысла. Я знаю, что Усик хочет приспособиться ко мне и готов сражаться в супертяжелом весе.

Я не сказал бы, что сделать вес – это нерешаемая задача, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем. 

Вероятно, это будет немного болезненно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика.

Я впечатлен им, я имею в виду то, что Мурат Гассиев выглядел безыдейным к тому времени, как добрался до четвертого раунда. Он смотрелся абсолютно безамбициозным, но в основном я правильно предсказал, как пройдет этот турнир от боя к бою", – приводит слова Беллью издание Boxingscene.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре. Также британец заявил, что бой с Усиком будет последним в его карьере.

Ранее Беллью назвал главный недостаток Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.07.2018, 01:03
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Белью. с химиком .
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