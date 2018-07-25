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Усик побьет Беллью, Паркера и Уайта – экс-тренер украинца

Комментариев: 4
Джеймс Али Башир объяснил, почему Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS.
Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир
boxnews.com.ua

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал, за счет чего украинец победил Мурата Гассиева, а также о перспективах своего экс-подопечного в супертяжелом весе.

"Перед боем я прогнозировал не просто победу Усика, а доминантную победу. Я говорил, что он выиграет с большим разрывом по очкам или же техническим нокаутом в конце боя.

Знаете, чем Усик отличается от всех остальных? Своей ментальностью, своей уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой. 

Сейчас я говорю всем: Усик побьет Белью, Паркера, Уайта — он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Белью, но... Усик просто на голову выше остальных. Я говорю это как человек, который три года работал с Александром.

У него есть то, что неприсуще другим бойцам нынешнего поколения. Чтобы найти бойца с таким задором, таким "огнем", нужно вернуться лет на 25 назад", – сказал тренер в интервью You-Tube каналу BWTM Sports.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре. Также британец заявил, что бой с Усиком будет последним в его карьере.

Ранее Беллью назвал главный недостаток Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, Джеймс Али Башир
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Комментариев (4)
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Гор  (аноним)  25.07.2018, 22:56
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Гор
Приходят к ВВП ночью: "Владимир Владимирович, там Ваша Алина Кабаева пришла к Мавзолею с баклажкой пива и кричит, чтоб ей "завернули эту сушёную тарань". "Буду краток. Не обращайте внимания. Она, когда напьётся, вечно всякое дерьмо домой тянет!"
гость  (аноним)  25.07.2018, 22:54
Оценка:  -2
гость
Вусик Химию пусть выгонит сначала а потом побьет.
Джошуа  (аноним)  25.07.2018, 22:50
Оценка:  +3
Джошуа
Поветкина только пускай не трогает))). Я сам справлюсь. Размажу этот кусок дерьма по Красной площади))).
Русский  (аноним)  25.07.2018, 22:35
Оценка:  +6
Русский
Усик - чемпион! А Вида - красава!
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