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Усик хочет быть зрелищным: Беллью назвал главный недостаток украинца

Комментариев: 5
Тони Беллью считает, что Александр Усик может поплатиться из-за того, что каждый бой хочет выиграть красиво.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британец Тони Беллью заявил, что главный назвал главный недостаток абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика.

"Не могу не отдать должного Александру, он очень хорош. Он в топ-5 pound-for-pound и невероятен в том, что он делает. Однако, у каждого есть свои недостатки, а главный изъян Усика в том, что он пытается показать миру, что может быть зрелищным.

Послушайте, он может выиграть любой бой в скучной манере по очкам, это для него вообще как два пальца. Но он не хочет этого. Он хочет проводить яркие бои, и он настолько зрелищный в своих поединках потому, что позволяет другим бойцам наносить по себе удары. Это не Ломаченко, который не хочет много пропускать и избегает ударов", – приводит слова Беллью vringe.com.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре. Также британец заявил, что бой с Усиком будет последним в его карьере.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 22:04
Оценка:  +1
гость
у Усика бокс это спорт, следующие бои будут выглядеть так: мужлан с кувалдой против Дартаньяна со шпагой...а вось попаду! кому нравятся бокс как махания кувалдой увы будет не интересно
гость  (аноним)  25.07.2018, 22:01
Оценка:  +1
гость
21-53 кацаский черт иди на х....у.......й тварь
гость  (аноним)  25.07.2018, 21:59
Оценка:  +1
гость
21-31 чертило а что можешь а 3,14 ДаРОК??? Ты так можешь отпрыгать и отбоксировать - гон кацапский!
nsasssnter    25.07.2018, 21:53
Оценка:  -1
nsasssnter
Зрелища в боях Усика не наблюдается.Зрелище-это рубилово,а в рубилово Усик вряд-ли захочет ввязываться,так как не обладает нокаутирующим ударом.Поэтому и побеждает за счёт джебов и работы ног.Но победителей не судят.Усик-знатный бродяга!
гость  (аноним)  25.07.2018, 21:31
Оценка:  -1
гость
Все вы мешки. по сравнению прошлых лет бойцов. например Усик бегает весь бой и весь бой отмахивается как от мух. это херня а не бокс. да хоть он пусть имеет не четыре а двадцать четыре пояса этим лучше не станешь...
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