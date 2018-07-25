Усик хочет быть зрелищным: Беллью назвал главный недостаток украинца

Тони Беллью считает, что Александр Усик может поплатиться из-за того, что каждый бой хочет выиграть красиво.

Британец Тони Беллью заявил, что главный назвал главный недостаток абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика.

"Не могу не отдать должного Александру, он очень хорош. Он в топ-5 pound-for-pound и невероятен в том, что он делает. Однако, у каждого есть свои недостатки, а главный изъян Усика в том, что он пытается показать миру, что может быть зрелищным.

Послушайте, он может выиграть любой бой в скучной манере по очкам, это для него вообще как два пальца. Но он не хочет этого. Он хочет проводить яркие бои, и он настолько зрелищный в своих поединках потому, что позволяет другим бойцам наносить по себе удары. Это не Ломаченко, который не хочет много пропускать и избегает ударов", – приводит слова Беллью vringe.com.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре. Также британец заявил, что бой с Усиком будет последним в его карьере.

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