Усик: Никто не знал, где находится мой тренировочный лагерь к бою с Гассиевым

Александр Усик рассказал, как проходила его подготовка к бою с Муратом Гассиевым за закрытыми дверьми.

Абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик рассказал подробности своей подготовки к финальному бою WBSS против Мурата Гассиева.

"Организовали тренировочный лагерь в Киеве. Никто не знал где мы находимся. Посты никакие я не выкладывал. Ничего не афишировали. Мы просто закрылись. Я как-то себя поджег – и на протяжении двух с половиной месяцев горел.

Меня в предыдущих подготовках к боям не трясло. Допустим, у меня прошла тяжелая работа. Я сижу, а меня трясет. Я думаю: "Ого! Что происходит?". Звоню Василию Анатольевичу Ломаченко, а он мне отвечает: "Саня, это хорошо. Ты на правильном пути."

При подготовке было до десяти спарринг-партнеров. Все они беспощадно ко мне относились, без какого-либо уважение в ринге. Ребята полностью отдавались на тренировках, беспощадно меня ганяли. Самыми ярыми были Александр Гвоздик и Роман Капитоненко.

При подготовке к сопернику не подстраивались, оттачивали свои комбинации, которые были бы наиболее эффективны против Мурата", – сказал Усик в интервью Boxing.ua.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре.

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