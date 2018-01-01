Ригондо: Бой с Ломаченко не был ошибкой, но я был слишком мал для него

Гильермо Ригондо вспомнил бой с Василием Ломаченко, рассказав, чего не хватило ему для победы.

Кубинский боксер Гильермо Ригондо объяснил, почему проиграл Василию Ломаченко, сдавшись в шестом раунде.

"Бой с Ломаченко в полулегком весе не был ошибкой. Все было не так, как ожидалось. Может быть, было не так, как я ожидал. Это был большой вес, я слишком маленький для него.

Я поднялся с легчайшего веса (до 53,5 кг) в полулегкий (до 58,9 кг). На следующий день разница была большей – 72,5 кг против 56,2 кг. Это было слишком много для меня, но это произошло.

Каждый хочет выиграть, это правда. Но один побеждает, другие проигрывают.

Хорошие вещи приближаются... сто процентов. Не хочу делать никаких авансов, но много хороших вещей происходит. Я всегда возвращался, никогда не уходил из спорта.

Люди на улицах спрашивают, куда я ушел, но я все еще здесь", – приводит слова Ригондо издание BoxingScene.

После боя с Ригондо Ломаченко заявил, что самое плохое, когда не веришь в себя и сдаешься.

Ранее менеджер украинца рассказал, как проходит процесс восстановление Ломаченко от травмы, а также, когда Василий сможет провести следующий бой.

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