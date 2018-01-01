Беллью хочет провести бой с Усиком до конца 2018 года

Беллью намерен нокаутировать украинца.

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью рассказал, когда хотел бы встретиться на ринге с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Усик — первый абсолютный чемпион в нашем весе, у которого есть все четыре пояса и титул журнала The Ring. И первое имя, которое он произнес после боя с Гассиевым, было мое. Я бы очень хотел получить такой бой.

Я смогу его нокаутировать. Другого пути нет. Я не питаю иллюзий и не говорю, что я лучше, чем он. Но то, что я могу сделать, — заставить его ошибиться. Я гораздо более жесткий панчер, чем Мурат Гассиев, и мне нужно лишь одно попадание. Я доказывал это на протяжении нескольких минувших лет. Он хочет провести бой в Англии, и Эдди Хирн уже звонил его промоутеру.

Хочу, чтобы наш бой прошел до конца года. Если я встречусь с Усиком, то это будет мой последний бой в профессиональной карьере", - цитирует Беллью World Boxing News.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

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