Переключиться на мобильную версию

Беллью хочет провести бой с Усиком до конца 2018 года

Комментариев: 0
Беллью намерен нокаутировать украинца.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью рассказал, когда хотел бы встретиться на ринге с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Усик — первый абсолютный чемпион в нашем весе, у которого есть все четыре пояса и титул журнала The Ring. И первое имя, которое он произнес после боя с Гассиевым, было мое. Я бы очень хотел получить такой бой.

Я смогу его нокаутировать. Другого пути нет. Я не питаю иллюзий и не говорю, что я лучше, чем он. Но то, что я могу сделать, — заставить его ошибиться. Я гораздо более жесткий панчер, чем Мурат Гассиев, и мне нужно лишь одно попадание. Я доказывал это на протяжении нескольких минувших лет. Он хочет провести бой в Англии, и Эдди Хирн уже звонил его промоутеру.

Хочу, чтобы наш бой прошел до конца года. Если я встречусь с Усиком, то это будет мой последний бой в профессиональной карьере", - цитирует Беллью World Boxing News.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре. 

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Тони Беллью, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь