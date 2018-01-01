Пакьяо: Тренировочный лагерь перед Маттиссе был сложнейшим в карьере

Филиппинец во многом себя ограничил ради победы.

Филиппинский чемпион в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо рассказал, что, ради этой победы, ему пришлось пройти самую тяжелую подготовку в его карьере.

“Как только стало известно, что бой с Маттиссе состоится, я пообещал себе, что полностью отдамся этой подготовке. Верите или нет, но это был самый сложный тренировочный лагерь в моей карьере. Я перестал играть в шахматы и отказался от вечерней игры в баскетбол, так как тренер и остальная команда считали, что так я отвлекаюсь от процесса.

Я принял все ограничения как часть работы, которую обязан выполнить. Мне даже не разрешили играть в дартс и бильярд. Моя работа в сенате также была сведена к минимуму.

В итоге, все прошло великолепно, а за две недели до боя, я уже был готов на все сто процентов”, – цитирует Пакьяо BoxingScene.

Напомним, что в последнем поединке филиппинец одолел Маттисе, завоевав пояс WBA.

Позже сообщили, что за неделю до боя Пакьяо попал в больницу.

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