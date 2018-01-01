Гарсия: Спенс для меня опаснее, чем Ломаченко

Майки Гарсия рассказал о желании провести бой в полусреднем весе.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия заявил, что хочет подняться в другой дивизион, чтобы встретиться с чемпионом IBF Эрролом Спенсом. Амриканец считает Спенса более опасным соперником, чем украинец Василий Ломаченко.

"Я настроен очень серьезно. Знаю, что многие не воспринимают мои намерения всерьез. Люди думают, что я просто болтаю, и считают, что он слишком большой для меня. Спенс – опасный боец. Он гораздо больше меня. Но именно поэтому я и хочу провести этот поединок.

Я всегда бросаю себе вызовы. Спенс – самый большой вызов для меня сейчас. Думаю, бой с ним опаснее, чем встреча с Ломаченко. Тем более, объединительный бой с Василием пока вне зоны доступа.

Именно поэтому я хочу бой против Спенса. Хочу, чтобы мое имя укрепилось в списке лучших боксеров этого поколения.

Брат и отец против этого боя. Они говорят, что я слишком маленький для того, чтобы драться с чемпионом полусреднего дивизиона. Они отговаривают меня от этой идеи, но я хочу боксировать против Спенса. Если я побью его, никто не сможет отрицать, что я лучший", – цитирует Гарсию ESPN.

Отметим, следующий поединок Майки Гарсия проведет против Роберта Истера 28 июля.

Ранее сообщалось, что тренер Ломаченко прокомментировал возможность проведения боя Ломаченко - Гарсия.

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