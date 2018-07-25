Менеджер Уайлдера: Мы не видели подписанный Джошуа контракт

Менеджера Деонтея Уайлдера прокомментировал ход переговоров с командой Энтони Джошуа.

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Шелли Фикель заявил, что не видел подписанного Энтони Джошуа контракта на совместный поединок боксеров.

"Только одна вещь внушает оптимизм. Это заявление Джошуа о том, что бой с Уайлдером точно состоится. А в том, что этого боя хочет Уайлдер, никого убеждать, думаю, не надо. Сначала нам необходимо договориться об условиях боя. Нам необходимо понимать, на чем мы стоим. Проблема в том, что у нас не было никаких контактов со стороной Джошуа с того дня, как они объявили о поединке с Поветкиным. И контракт, который якобы уже подписал Джошуа... Где он? Мы его не видели.

Сначала должен быть контракт, потом все остальное. Пока мы не увидим контракт, нам не о чем говорить. Мы не можем согласовать то, чего не существует. Без контракта Уайлдер не сможет приехать боксировать в апреле в Британию с Джошуа. А он очень сильно хочет этого боя", – сказал Фикель в эфире BBC Radio 5 Live.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что его подопечный подпишет контракт и отправит команде Уайлдера.

Если стороны уладят условия и договорятся о бое, то поединок пройдет в апреле 2019 года на Уэмбли.

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