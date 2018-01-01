Продивус: Было бы интересно, чтобы Усик провел защиту поясов в Украине

В ночь с 21 на 22 июля мир узнал имя нового абсолютного чемпиона мира по боксу в крузервейте. Боксера, который стал единоличным обладателем чемпионских поясов по версиям: WBC, WBO, IBF и WBA. Кроме того, победитель финала Суперсерии получил пояс от автори.

Для Александра Усика поединок в столице России против Мурата Гассиев стал уже пятой удачной попыткой защиты пояса чемпиона мира по версии WBO и первой попыткой осуществить защиту титула WBC. Именно пояс WBC наш боксер получил по итогам полуфинального поединка в Литве против Майрис Бриедис.

Интересно также, что поединок против Гасиев стал шестым подряд для Александра, который наш боксер проводит на выезде в родных стенах своих оппонентов. Последним поединком для нашего боксера в Украине стала защита пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBO против Педро Родригеса. Ну а после этого мы стали свидетелями ряда захватывающих поединков в Польше, где Александр получил пояс чемпиона мира по версии WBO, двух поединков в Соединенных штатах Америки, после чего Усик подписал контракт на выступление в турнире Всемирной боксерской Суперсерии.

Об итогах финала соревнований и будущие перспективы Александра, о впечатляющий бой против Гассиев, о скорости работы ног и с кем необходимо в дальнейшем тренироваться Александру.... Свои мысли об этих аспектах и ​​не только высказало руководство Федерации бокса Украины.

Президент Федерации бокса Украины отметил, что ни на секунду не сомневался, что именно Усик выйдет победителем противостояния в боксерской Суперсерии. Владимир Продивус отметил, что на сегодняшний день Александру нет равных, что он неоднократно доказал в поединках против сильнейших на сегодняшний день бойцов боксерской Cуперсерии.

"Александр Усик показал всему миру, чего может достичь уверенный в себе мужчина, который ставит перед собой цель и настойчиво к ней идет. Александр показал всей планете, что такое украинская свобода и упорство. Хочу отметить, вспоминая его выступления в Национальной сборной и клубе Украинские атаманы, он никогда себя не жалел, уважал соперников и отдавал всего себя ежедневной работе на тренировках. Он стал абсолютным чемпионом мира, выиграв всех соперников в их родных стенах, а это, согласитесь, достойно уважения.

Александр Усик переписал и продолжит переписывать историю мирового и, безусловно, украинского профессионального бокса. Его сегодняшняя победа - это очередной показатель того, что украинская школа бокса по праву является одной из лучших в мире. В рамках финального поединка Всемирной боксерской Суперсерии Александр Усик тактически и психологически полностью переиграл своего оппонента. Угол Александра вообще сработал как четко слаженный механизм. Скорость, передвижение в ринге, работа ног - эти показатели были у Александра на высшем уровне. Победа над Муратом Гассиевым открывает для Александра замечательные будущие перспективы и не менее яркие бои. Он сегодня абсолютный чемпион и по праву им будет оставаться не один год, если, конечно, его команда не примет решение о переходе Александра в хэвивейт. Однако, на мой взгляд, было бы правильно провести в ближайшее время защиту чемпионских поясов, скажем, в столице на НСК Олимпийский. Однако, какое бы решение Александр Усик не выбрал, уже сегодня он является одним из лучших боксеров современности", - сказал Владимир Продивус.

В свою очередь первый вице-президент ФБУ Дмитрий Шенцев отметил невероятный прогресс и рост Александра Усика по сравнению с прошлыми поединками.

"Александр Усик боксировал просто феноменально. 12 раундов отработать первым номером в поединке с ударным боксером - это достойно уважения. Вообще хочу отметить, что Александр существенно прибавил по всем показателям по сравнению с прошлыми поединками в боксерской суперсерии. Трудно сказать, как ему это удалось, однако это было заметно в поединке с Муратом Гассиевым невооруженным глазом. Сейчас все говорят только об Александре, и это закономерно, но я хотел бы также отдать должное и Мурату Гассиеву. Очень мощный боксер, физически выносливый, у которого, я убежден, впереди также будут чемпионские поединки. О том переходить или нет Александру Усику в супертяжелый дивизон... Это, по моему мнению, должен решать исключительно сам Александр и его команда. Трудно давать комментарии не зная специфики его тренировок. Однако, в чем я точно уверен, в каком бы дивизионе Александр не выступал, это будет всегда ярко и зрелищно. Горжусь Александром и большая ему благодарность за такой яркий и содержательный поединок. То, что бой Усика и Гассиева войдет в ТОП поединков года это не вызывает никаких сомнений" - отметил Дмитрий Шенцев.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!