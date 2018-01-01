Гассиев: Реванш с Усиком в контракте не прописан, но это можно изменить

Мурат Гассиев прокомментировал возможность проведения реванша с Александром Усиком.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев прибыл на родину - в Осетию, где его встретили поклонники.

Гассиев заявил, что проведет работу над ошибками и отметил, что реванш с Александром Усиком не обсуждался, но он может состояться.

"Ничего не будем менять в тренировочном процессе, просто будем работать над ошибками и как можно скорее к этому приступим.

Пока никаких разговоров о реванше не было, в контракте это не было указано, но все может поменяться в любой момент. Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то в любое время и в любом месте", - сказал Гассиев.

Ранее Александр Усик рассказал о силе удара Гассиева.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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