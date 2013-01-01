Усик: Гвоздик меня на спаррингах хорошо потрепал

Александр Усик рассказал об ударах Мурата Гассиева.

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос силе удара его соперника в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева.

"Слушай, я не знаю. Ну да, хорошо бьет, он жесткий парень. Один раз в четвертом раунде я пропустил. Было такое вкл/выкл. И у меня такая мысль была: "О, ничего себе, держу!" Ну, думаю, не надо повторять.

Но не прямо так по сумасшедшему. Ну, плюс, 10-унцевые перчатки. Но, знаешь, Гвоздь (Александр Гвоздик - ред.) меня на спаррингах так потрепал, что…", - сказал Усик YouTube-каналу Большой куш.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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