Непревзойденный: Усик с трофеем появился на обложке авторитетного журнала

Александр Усик попал на обложку Boxing News.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал героем свежего номера Boxing News. На обложку журнала поместили фото боксера с трофеем в руках после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Отметим, что накануне боя Усик - Гассиев издание поместило на обложку двух боксеров.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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