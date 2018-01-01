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Беринчик: Перестал переживать за Усика еще до боя

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Денис Беринчик прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk

Украинский боксер Денис Беринчик, обладающий титулом WBO Oriental в легком весе, заявил, что Александр Усик реализовал все ожидания от бой против Мурата Гассиева.

"Ожидания все Александр реализовал и, конечно, хотелось бы увидеть досрочную победу. Но, наверное, команда и угол Усика сделали все, чтобы бой был до конца, и победа была по очкам.

Я перестал переживать еще до боя, знал, что все будет нормально, знал, что будет победа на нашей стороне", - сказал Денис Беринчик YouTube-каналу Большой куш.

Отметим, что Денис Беринчик приезжал в Москву, чтобы поддержать Усика в поединке против Мурата Гассиева.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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Теги: Денис Беринчик, Александр Усик, бокс
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