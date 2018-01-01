Ломаченко: Усик выполнил все задачи на бой с Гассиевым на 100 процентов

Василий Ломаченко подвел итоги финального боя WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко считает, что Александр Усик выполнил все установки, которые ему давались на бой с Муратом Гассиевым в финале WBSS:

"Я считаю, что бой прошел великолепно. Мы увидели Сашу такого, каким он должен быть. Он сделал, в принципе, все правильно. Все задачи, которые ему поставили перед боем, он их выполнил на 100%, и результат на лицо", – сказал Ломаченко специально для Большой Куш.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!