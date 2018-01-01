Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Усик выполнил все задачи на бой с Гассиевым на 100 процентов

Комментариев: 0
Василий Ломаченко подвел итоги финального боя WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
K2 Promotions

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко считает, что Александр Усик выполнил все установки, которые ему давались на бой с Муратом Гассиевым в финале WBSS:

"Я считаю, что бой прошел великолепно. Мы увидели Сашу такого, каким он должен быть. Он сделал, в принципе, все правильно. Все задачи, которые ему поставили перед боем, он их выполнил на 100%, и результат на лицо", – сказал Ломаченко специально для Большой Куш.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Мурат Гассиев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь