Богачук проведет бой спустя 2,5 недели после боя в Москве

Сергей Богачук прокомментировал поединок в Москве.

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук рассказал Luckypunchnet о победе над грузином Николози Гвиниашвили в Москве в андеркарде боя Усик - Гассиев и о планах на ближайшее будущее.

"Боксировать в таком шоу — это уже впечатления. Я провел хороший, напряженный бой, от которого остались хорошие впечатления. Соперник попался не то,чтобы сильный, но крепкий. Боксировали в хорошем темпе. Я в него попадал, а он терпел. Я доволен поединком, для боксерской карьеры это был урок.

Тренер дал установку не залезать с ним в бой, держаться дистанции, уклоняться, оттягиваться и меньше принимать ударов на себя.

Мы планировали провести поединок в Москве, а потом еще один 8-раундовый бой через 2,5 недели в Голливуде. Сейчас возвратимся в Биг-Беар и продолжим подготовку к поединку, запланированному на 8 августа.

Пока я набрал форму, необходимо набивать рекорд. Пока все идет хорошо, я выигрываю все бои досрочно. Если бы я проходил всю дистанцию в 8-10-раундовых поединках, то было бы совсем по-другому. А пока у меня были 6-ти и 8-раундовые поединки, которые я заканчивал досрочно, и можно проводить больше рейтинговых боев", - отметил Богачук.

Ранее сообщалось, что Богачук выиграл в Москве в андеркарде боя Усик – Гассиев.