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Стало известно, сколько Россия потратила на организацию боя Усик – Гассиев

Комментариев: 2
Умар Кремлев заявил, что у него не было задачи заработать.
Стало известно, сколько Россия потратила на организацию боя Усик – Гассиев
K2 Promotions

На организацию финального боя WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым и другие мероприятия, которые сопровождали поединок, Федерация бокса России потратила 13 миллионов долларов. Об этом сообщил Генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса мы потратили около 13 миллионов долларов, все эти средства были привлеченными. У нас было очень много партнеров.

Если же взять билеты на бой Гассиева, то за пять дней продаж было реализовано 20 тысяч билетов, а остальные 10 тысяч мы раздали. То есть была благотворительность. Эти мероприятия были приурочены ко Дню бокса, у нас не было идеи зарабатывать", – заявил Кремлев.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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Теги: Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, Мурат Гассиев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.07.2018, 22:29
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гость
3,14zdit как тгоцкий
Глод    24.07.2018, 22:02
Оценка:  +5
Глод
Украинец набил морду россиянину за российские деньги и ещё заработал. Нормально.
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