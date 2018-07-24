Стало известно, сколько Россия потратила на организацию боя Усик – Гассиев

Умар Кремлев заявил, что у него не было задачи заработать.

На организацию финального боя WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым и другие мероприятия, которые сопровождали поединок, Федерация бокса России потратила 13 миллионов долларов. Об этом сообщил Генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса мы потратили около 13 миллионов долларов, все эти средства были привлеченными. У нас было очень много партнеров.

Если же взять билеты на бой Гассиева, то за пять дней продаж было реализовано 20 тысяч билетов, а остальные 10 тысяч мы раздали. То есть была благотворительность. Эти мероприятия были приурочены ко Дню бокса, у нас не было идеи зарабатывать", – заявил Кремлев.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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