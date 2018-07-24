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Усик - Гассиев: документальный фильм о победе украинца в Москве

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Всемирная боксерская суперсерия показала, что происходило вокруг финала в тяжелом весе.
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
K2 Promotions

Украинский боксер Александр Усик одержал победу во Всемирной боксерской суперсерии, финал которой состоялся в Москве. Наш спортсмен сумел победить Мурата Гассиева единогласным решением судей и стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Вашему вниманию документальный фильм о событиях вокруг финального боя суперсерии:

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.

И лишь спустя несколько минут после поединка Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира.

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Теги: Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, Мурат Гассиев
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Комментариев (1)
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Русский  (аноним)  24.07.2018, 18:42
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Гассиев - мужик! Свои два миллиона долларов гонорара он отдал на покупку воды для сохнущего Крыма.
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