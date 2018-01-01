Альварес: Головкин знает, что 15 сентября его ждет поражение
15 сентября Головкин проведет бой-реванш с Саулем Альваресом.
Экс-чемпион мира в двух категориях мексиканец Сауль Альварес уверен, что победит своего соперника Геннадия Головкина.
"Послушайте, команда Головкина может говорить и делать все что угодно. Головкин знает, что 15 сентября его ждет поражение, так что ищет себе оправдания. А вообще, им следовало бы лучше изучить вопрос, потому что кленбутерол — не стероидный препарат, он ничем не помогает на ринге. Этот препарат не увеличивает мышечную массу, он не помогает выступить лучше", — цитирует Сауля Альвареса ESPN Deportes.
Напомним, бой Альварес - Головкин запланирован на 15 сентября.
Ранее Альварес заявил, что потерял уважение к Головкину.
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