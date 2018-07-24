Переключиться на мобильную версию

Фьюри: Джошуа не будет драться с Уайлдером ни за какие деньги

Комментариев: 2
Тайсон Фьюри поделился мнением о бое Джошуа - Уайлдер.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметил, что Энтони Джошуа ни в коем случае не станет проводить бой с Деонтеем Уайлдером.

"У нас есть так называемый суперчемпион, золотой мальчик Энтони Джошуа, и он избегает Деонтея Уайлдера и не будет драться с ним за любую цену. Если вы не собираетесь драться с кем-то за 50 миллионов долларов, то вы ни за что не будете с ним драться. Это позор для бокса", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    24.07.2018, 16:14
Оценка:  0
Peyot
НУ фьюри в приццпе никогда не был чемпионом... Как то случайно побиол вялого володю... Будь Кличко в такой форме и с таким запалок как против Джошуа фьюри валялся бы на полу...
ВоблаВологда  (аноним)  24.07.2018, 16:10
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Да, согласен. Лучше для Джошуа и безопаснее защиты с дюжиной мешков-поветкиных, чем выйти против такого нокаутера, как Уайлдер. Ведь один удар, и Деонтей-абсолютный чемпион))))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь