Фьюри: Джошуа не будет драться с Уайлдером ни за какие деньги

Тайсон Фьюри поделился мнением о бое Джошуа - Уайлдер.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметил, что Энтони Джошуа ни в коем случае не станет проводить бой с Деонтеем Уайлдером.

"У нас есть так называемый суперчемпион, золотой мальчик Энтони Джошуа, и он избегает Деонтея Уайлдера и не будет драться с ним за любую цену. Если вы не собираетесь драться с кем-то за 50 миллионов долларов, то вы ни за что не будете с ним драться. Это позор для бокса", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

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