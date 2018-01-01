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Ковалев: Уверен, что Гвоздик будет доминировать в бою со Стивенсоном

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Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий титульный бой Гвоздика и Стивенсона.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
instagram.com/sergeykrusherkovalev

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев уверен в победе украинца Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном и завоевании им чемпионского титула.

"После боя Адониса против Баду Джека, стало ясно, что Стивенсон -  уже прошлое. Баду должен был побеждать Стивенсона, и почему он это не сделал, не понятно. А вот шансы Александра Гвоздика в поединке со Стивенсоном вполне реальна. Александр умеет боксировать на высоком техническом уровне, показывая скоростной бокс с тяжелыми ударами. Я уверен в том, что Гвоздик будет доминировать в поединке и завоюет титул чемпиона мира", - цитирует Ковалева Sport.ua.

Бой Стивенсон - Гвоздик состоится 3 ноября в Канаде, так как промоутерские торги по организации боя выиграла команда соперника украинца.

Свою подготовку к бою Гвоздик планировал начать после поединка Александра Усика с Муратом Гассиевым.

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Теги: Сергей Ковалев, Александр Гвоздик, бокс
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