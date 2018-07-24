Беллью: Не мог поверить, что Усик назвал меня - жирного ливерпульца

Тони Беллью заявил, что, если бой с Усиком состоится, то он станет последним в карьере британца.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью рассказал, какие эмоции испытывал, когда услышал свое имя из уст Александра Усика после победы во Всемирной боксерской суперсерии.

"Я очень хочу боя. Усик - первый, кто объединил все четыре пояса в своем весе и еще пояс The Ring и первое имя, кого он называет после боя - это я, жирный ливерпулец.

Я не мог поверить, что он назвал мое имя. Когда я уходил из тяжелого веса 2 года назад, я сказал, что я - лучший в мире. Наверное, Усик в это поверил. Он победил всех в крузервейте и теперь назвал меня.

Как я буду его побеждать? Я его вырублю, у меня нет других вариантов. Не подумайте, что я наивный. Я не считаю себя лучше, чем Усик, но я могу сделать так, чтобы он допустил ошибку.

Я просто счастлив. Он не против боя в Англии, Эдди Хирн уже звонил его команде. Хочу, чтобы бой состоялся до конца года. И если он состоится - то это будет мой последний поединок. Потому что я знаю, насколько тяжелым будет бой.

Но я собираюсь выйти из этого боя победителем. И в тот момент, когда я начну проигрывать - я нокаутирую его", - сказал Беллью в интервью TalkSport.

Ранее промоутер Беллью Эдди Хирн заявил, что бой с Усиком - это лучший поединок, который сейчас можно организовать, а состояться он может в октябре или ноябре.

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