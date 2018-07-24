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Альварес - о допинге: Я не знал о рисках употребления мексиканской говядины

Комментариев: 1
Сауль Альварес заявил, что не ищет оправданий, а винит себя в том, что запрещенное вещество попало в его организм.
Сауль Альваерс
Сауль Альваерс
boxingscene.com

Мексиканец Сауль Альварес еще раз прокомментировал обнаружения в своем организме допинга и сказал, что сам виноват, не узнав больше о мексиканской говядине, с которой употребил запрещенное вещество.

"Я не ищу виновных в той ситуации, это была моя ошибка. Я не узнал, какой есть риск, не позаботился о том, чтобы узнать побольше о мексиканской говядине. Но я сделал это не специально. Я не применял допинг. Я бы никогда на это не пошел, потому что бокс - моя жизнь. Это была ошибка, к которой привела моя неосведомленность. Я никогда не допущу подобной ошибки", - цитирует Альвареса ESPN.

Напомним, Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут бой-реванш 15 сентября в Лас-Вегасе. Комментируя предстоящий бой, Головкин заявил, что мексиканцу нужно изменить свое поведение в ринге, если он еще хочет победить.

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Теги: Сауль Альварес, допинг, бокс
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  24.07.2018, 12:44
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Надеюсь в этот раз Альварес победит уверенным нокаутом))))).
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