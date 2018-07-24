Прайс: Джошуа остановит Поветкина после 6 раунда

Прайс заявил, что Поветкин лучше Паркера, но пройти Джошуа ему будет очень сложно.

Экс-соперник Александра Поветкина Дэвид Прайс считает, что россиянин мог бы легко нокаутировать новозеландца Джозефа Паркера, которго Джошуа победил по очкам и оценил его шансы в бою против британского чемпиона.

Отметим, что Прайс встречался с Поветкиным в андеркарте боя Джошуа - Паркер.

"Тогда, в шоу в Кардиффе, Поветкин был супертяжем №2, а не Паркер. Поветкин гораздо лучше Паркера, он бы его нокаутировал.

Понятно, что Поветкин попадался на допинге. Но если отбросить это, то можно вспомнить, что он побеждал нокаутом и Карлоса Такама и Жоанна Дюопа. Он вырубил и одного, и другого. А чемпионы Уайлдер и Джошуа победили их только остановкой рефери. Так что он очень хорош, этот Поветкин.



У Джошуа в разы круче защита, чем у меня. Не уверен, что Поветкин прорвется сквозь его защитные редуты. С другой стороны, Поветкин умеет выходить на нужную дистанцию. Он умеет провалить соперника и быстро наказать. Он хорошо обучен, отличная школа, здорово двигается. В него тяжело попасть.

Но ему предстоит пройти сквозь джеб Джошуа и апперкоты. А уже затем он сможет выбросить свои фирменные левые хуки по корпусу и в голову. Но, думаю, Джошуа справится с этим. Думаю, он остановит Поветкина после 6 раунда", - цитирует Прайса BoxingScene.

Напомним, поединок Джошуа - Прайс пройдет 22 сентября в Лондоне на Уэмбли.

Ранее Тони Беллью, говоря о поединке Джошуа с Поветкиным, выразил надежду, что британец нокаутирует россиянина уже в 4 раунде.

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