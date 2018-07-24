Пакьяо попал в больницу за неделю до боя с Матиссе
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо за неделю до своего боя против Лукаса Матиссе попал в больницу.
Ощутив проблемы с дыханием филиппинца доставили в больницу, где сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем, сообщает Philstar.com.
Врачи рекомендовали боксеру отказаться от боя.
Пакьяо не рассказал о случившемся ни родственникам, ни команде, чтобы не пришлось отменять поединок.
Промоутер филиппинца Боб Арум считает, что врачи напрасно остерегают почти 40-летнего боксера и планирует следующий бой.
"Когда Леонард дрался с Дюраном в 1989 году в Монреале, у Роберта обнаружили такую же проблему, но допустили к бою. Если бы было что-то серьезное, Пакьяо не выпустили бы в ринг", - сказал Арум.
Напомним, Пакьяо победил Матиссе нокаутом, а после боя заявил, что готов к реваншу с Мейвезером.
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