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Пакьяо попал в больницу за неделю до боя с Матиссе

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У Мэнни Пакьяо обнаружили проблемы с сердцем.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо за неделю до своего боя против Лукаса Матиссе попал в больницу.

Ощутив проблемы с дыханием филиппинца доставили в больницу, где сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем, сообщает Philstar.com.

Врачи рекомендовали боксеру отказаться от боя.

Пакьяо не рассказал о случившемся ни родственникам, ни команде, чтобы не пришлось отменять поединок.

Промоутер филиппинца Боб Арум считает, что врачи напрасно остерегают почти 40-летнего боксера и планирует следующий бой.

"Когда Леонард дрался с Дюраном в 1989 году в Монреале, у Роберта обнаружили такую же проблему, но допустили к бою. Если бы было что-то серьезное, Пакьяо не выпустили бы в ринг", - сказал Арум.

Напомним, Пакьяо победил Матиссе нокаутом, а после боя заявил, что готов к реваншу с Мейвезером.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Боб Арум, бокс
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петенька  (аноним)  24.07.2018, 09:52
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