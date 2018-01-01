Шелестюк официально разорвал отношения с менеджером

Тарас Шелестюк ищет новую команду.

Украинский боксер Тарас Шелестюк объявил, что официально разорвал отношения со своим менеджером и теперь в поиске новой профессиональной команды. Об этом боксер написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья и потенциальные партнеры! Я хотел бы сообщить всему международному сообществу бокса, что я официально свободен от каких-либо договорных обязательств с моим бывшим менеджером. Теперь я хотел бы начать сотрудничество с профессионалом, преданным своему делу менеджером, чтобы достичь всех высот бокса, которые я могу и потенциально способен достичь. Моя цель - стать чемпионом мира благодаря сотрудничеству с мудрым, честным и компетентным менеджером. Обращайтесь ко мне напрямую, и я рассмотрю все предложения", - написал Шелестюк.

Напомним, свой предыдущий поединок Шелестюк провел год назад, победив нокаутом. После этого украинец хотел провести ряд поединков, но ничего так и не сложилось, это и стало причиной расставания Шелестюка с менеджером.

Ранее сообщалось, что Шелестюк бросил вызов Лукасу Матиссе, уступившему Мэнни Пакьяо в своем последнем бою.

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