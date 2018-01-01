Джошуа: С радостью побью Фьюри, как только он приведет себя в форму

Энтони Джошуа дал совет Тайсону Фьюри, как сделать себя великим боксером.

Чемпион мира в cупертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа сказал, что подерется с Тайсоном Фьюри, однако тому следует набрать оптимальные кондиции.

"Не вижу никаких препятствий, которые могли бы помешать бою с Тайсоном Фьюри. С радостью побью его, если бой с Деонтеем Уайлдером не состоится.

У Фьюри сейчас есть лишний вес. Он похудель, но все еще не в форме. Если он будет весить на пару кило больше, чем перед боем с Кличко, тогда можно говорить о какой-то форме, но не сейчас. Как только Тайсон будет в порядке, мы можем подраться.

Фьюри говорит, что тренируется два раза в день – боксирует и бегает. Я бы на его месте лучше два раза в день боксировал. Ты же не собираешься быть наполовину бегуном, а наполовину боксером. Сосредоточься на зале – лучшие бойцы делают себя там", – сказал Джошуа в комментарии BoxingScene.

Напомним, поединок Поветкин – Джошуа пройдет 22 сентября на арене Уэмбли в Лондоне Россиянин уже начал подготовку к бою с Энтони.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

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