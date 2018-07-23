Бой Усик – Беллью может пройти в октябре или ноябре – промоутер

Эдди Хирн считает, что Тони Беллью в бою с Александром Усиком, скорее всего, будет аутсайдером.

Промоутер Тони Беллью Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного против абсолютного чемпионата в тяжелом весе Александра Усика может состоятся в октябре или ноябре, если украинец захочет боксировать против британца.

"Белью готов. Усик вызвал Тони сразу после боя и взорвал этим бомбу. Уже через полчаса после финала суперсерии он звонил мне с просьбой организовать этот поединок. Я поговорил с командой украинца – посмотрим, что из этого получится.

Я не видел бой Усик – Гассиев. У украинца был непростой бой в полуфинале с Бриедисом. И я думал, что Гассиев подавит его мощью. Но Усик справился.

До финала Усик – Гассиев я говорил о трех вариантах для Белью – это Андре Уорд, Адонис Стивенсон и Тайсон Фьюри. Я боялся, что за бой против Усика или Гассиева не получится заработать хорошие деньги. Думаю, после субботнего вечера ситуация поменялась. Осталось дождаться решения Усика.

Тони становится лучше с каждым боем. Возможно, в поединке с Усиком он будет аутсайдером, но списывать его со счетов я не стал бы. Когда может пройти этот бой? В октябре-ноябре. Сейчас мы ограничены в местах, но для такого боя хочется найти подходящую площадку с большим количеством мест", – сказал Хирн в комментарии BoxingScene.

Напомним, что после победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Катмен Усика заявил, что для его подопечного супертяжелый вес – хороший вызов, а также там платят другие гонорары.

Ранее член Зала славы Насим Хамед заявил, что Александр Усик может сделать с Деонтеем Уайлдером тоже самое, что и с Гассиевым.

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