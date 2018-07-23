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Член Зала славы бокса: Усик может сделать с Уайлдером тоже самое, что с Гассиевым

Комментариев: 4
Насим Хамед впечатлен победой Александра Усика над Муратом Гассиевым.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик
K2Ukraine

Член Зала боксерской славы Насим Хамед уверен, что украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может составить хорошую конкуренуию в супертяжелом весе.

"Усик может составить конкуренцию в супертяжелом весе. Я на самом так думаю. Я бы хотел увидеть бой Усик – Джошуа. Александр готов работать 12 раундов. И он может создать проблемы для Джошуа. И с Уайлдером Усик может сделать тоже самое, что и с Гассиевым", – сказал Хамед.

Ранее катмен Александра Усика заявил, что переход в супертяжи - это хороший вызов для него.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. После этого организатор турнира Калле Зауэрланд назвал Усика лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  23.07.2018, 18:11
Оценка:  0
pусский
Усик вонючий презерватив из жопы петуха, Поветкин взял его на заметку!
Моня Одесса  (аноним)  23.07.2018, 18:11
Оценка:  0
Моня Одесса
Украинский бокс ещё раз доказал россиянам преимущество интеллекта над грубой тупой силой.
горец  (аноним)  23.07.2018, 17:24
Оценка:  +1
горец
Главная цель - Узкий Фитязь Помёткин. Добить ра шистов, чтоб не воняли на мировом спортивном пространстве, а потом можно и в удовольствие биться.
CernijMartin    23.07.2018, 17:51
Оценка:  -1
CernijMartin
кастрюлю сними чучело майданное
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