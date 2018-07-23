Член Зала славы бокса: Усик может сделать с Уайлдером тоже самое, что с Гассиевым

Насим Хамед впечатлен победой Александра Усика над Муратом Гассиевым.

Член Зала боксерской славы Насим Хамед уверен, что украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может составить хорошую конкуренуию в супертяжелом весе.

"Усик может составить конкуренцию в супертяжелом весе. Я на самом так думаю. Я бы хотел увидеть бой Усик – Джошуа. Александр готов работать 12 раундов. И он может создать проблемы для Джошуа. И с Уайлдером Усик может сделать тоже самое, что и с Гассиевым", – сказал Хамед.

Ранее катмен Александра Усика заявил, что переход в супертяжи - это хороший вызов для него.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. После этого организатор турнира Калле Зауэрланд назвал Усика лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!