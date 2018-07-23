Усик – Гассиев: что писали мировые СМИ о победе украинца

Обзор мировой прессы о бое украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева.

Победа украинца Александра Усика над Муратом Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии вызвала сдержанную реакцию мировых СМИ.

Обозреватели отметили стиль победы, впечатлились готовностью украинца и признали, что триум Александра стал историческим.

Обозреватель сайса boxingscene.com Трис Диксон:

Усик вышел за пределы понятия боксера мирового класса – он поместил свое имя рядом с великими боксерами, приблизившись к верхушке рейтинга боксеров вне зависимости от категории. Все, что было сказано о его характере и готовности, подтвердилось в финале. Усик не просто выдержал хайп, он превзошел ожидания.

Ник Паркинсон, ESPN:

Если Усик до субботы был волком в овечьей шкуре, то теперь он представляет реальную угрозу для чемпионов в супертяжелом весе.

Владимир Кличко с помощью своего джеба одерживал победы над соперниками на протяжении 9 лет, но Усик заметно мастеровитее. Он использует свою технику, навыки и выносливость, чтобы переломать своих противников и свести на нет их способности, вместо того, чтобы одним ударом отправить их на канвас.

Деннис Гейер на сайте boxing247.com:

Усик написал историю в Москве, объединив все четыре крупных титула чемпиона мира в своем дивизионе, став обладателем трофея Мухаммеда Али. Он неустанно давил на Гассиева весь бой, чтобы задушить все надежды опасного русского, не давая ему даже шанса на то, чтобы реализовать свой план.

Том Грей в журнале The Ring пишет:

"Это был исторический бой. Выиграв всего 15 поединков на профессиональном ринге, Усик оставил свое наследство в безопасности. Олимпийский чемпион Лондона-2012, 31-летний боксер, победив Марко Хука, Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, проложил себе путь к званию абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Это что-то особенное.

Скотт Крист на сайте Bad Left Hook:

Гассиев разочаровал, но в этом очень большая заслуга Усика. У Гассиева не получалось в ринге абсолютно ничего, он не мог чувствовать ритм или стабильно атаковать. Россиянин был деклассирован.

Джон Распанти, делясь своими впечатлениями на сайте maxboxing.com написал:

Усик устроил с Гассиевым на ринге игру в прятки. Александр постоянно показывал то, что вот он стоит перед соперником, а вот его нет… он исчез. На это я смотрел сначала с удивлением, потом с восторгом, а в конце со смехом. То, что сделал Усик, было чертовски профессиональной работой.

Читайте на нашем сайте, как о том, что стало залогом победы Усика над Гассиевым, с кем может дальше встретиться украинец, а также что Усик и Всемирная боксерская суперсерия дали друг другу.

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