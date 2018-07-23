Валуев: Странно, что Гассиев готовился к бою в условиях среднегорья

Николай Валуев прокомментировал поражение своего соотечественника Мурата Гассиева в бою против Александра Усика.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о том, почему Мурат Гассиев не смог ничего показать в поединке против украинца Александра Усика.

"Я узнал, что Мурат длительное время готовился в условиях среднегорья, оказалось, что он и спустился оттуда совсем недавно. Для меня это достаточно странно, потому что, когда готовились мы, то специально закладывали определенное время на акклиматизацию. Думаю, это могло сказаться.

Также важно, что Усик смог нейтрализовать главное оружие Мурата – удары по корпусу и печени. Мурат не смог использовать свое главное оружие, натыкаюсь на противоборство со стороны соперника. Безусловно, Гассиев еще очень молод и потенциал у него большой", – цитирует Валуева ТАСС.

Ранее Валуев заявлял, что Усик не дал Гассиеву показать свои способности.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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