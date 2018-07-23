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Поветкин начал подготовку к бою с Джошуа

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Россиянин отправился на подготовительные сборы.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Александр Поветкин уже начал готовиться к титульному бою против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. Об этом сообщает промоутерская компания "Мир бокса".

Подготовительные сборы россиянин будет проводить в Кисловодске, где сделает акцент на физическую подготовку.

Напомним, поединок Поветкин - Джошуа пройдет 22 сентября на арене Уэмбли в Лондоне.

Ранее Джошуа и Поветкин встретились на Уэмбли.

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Теги: Александр Поветкин, Энтони Джошуа, бокс, Уэмбли
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Комментариев (1)
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Росрус  (аноним)  23.07.2018, 17:55
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Росрус
Кисловодск? Саша, поздно пить "боржоми", когда почки отказали.
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