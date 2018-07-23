Поветкин начал подготовку к бою с Джошуа

Россиянин отправился на подготовительные сборы.

Александр Поветкин уже начал готовиться к титульному бою против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. Об этом сообщает промоутерская компания "Мир бокса".

Подготовительные сборы россиянин будет проводить в Кисловодске, где сделает акцент на физическую подготовку.

Напомним, поединок Поветкин - Джошуа пройдет 22 сентября на арене Уэмбли в Лондоне.

Ранее Джошуа и Поветкин встретились на Уэмбли.

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