Переход в супертяжелый вес – хороший вызов для Усика, там платят другие гонорары – катмен

Катмен Александра Усика рассказал, каким видит продолжение карьеры украинца.

Катмен Александра Усика Росс Анбер после победы в финале WBSS над Муратом Гассиевым заявил, что его подопечный готов к переходу в супертяжелый вес.

"Все мои слова – чистая спекуляция. Вызовы мотивируют Усика. Он не боится драться с мощными панчерами. И, думаю, переход в тяжелый вес – хороший вызов для Усика. Тем более, там платят другие гонорары.

Перед боем с Гассиевым шансы на победу расценивались 50 на 50, но Усик победил легко. Кто еще в первом тяжелом весе может обеспечить большие гонорары? Думаю, такого парня мы победили, а других таких здесь нет", – цитирует Анбера ресурс BoxingTalk.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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